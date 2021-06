“[Busquets] Teve resultado negativo no último teste PCR e assim que estejam cumpridos todos os protocolos sanitários pode regressar à seleção nas próximas horas”, assinalou a Real Federação Espanhola de Futebol, em comunicado.

O médio e capitão espanhol acusou a infeção em 06 de junho e falhou o arranque do Euro2020, no qual a Espanha empatou sem golos com a Suécia, na primeira jornada do grupo E, estando o segundo jogo agendado para sábado, com a Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa.

A equipa volta a jogar em Sevilha, para onde viajará ainda hoje de tarde, mas não é previsível que o médio do FC Barcelona seja opção para o embate frente à Polónia.

O Euro2020, competição em que Portugal defende o título, foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.