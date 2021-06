“Para manter o campeonato seguro, o ECDC iniciou várias atividades de inteligência epidémica em 04 de junho e que continuará até 16 de julho, ou seja, uma semana antes e uma semana depois do evento. Os relatórios serão fornecidos semanalmente”, lê-se num comunicado o organismo.

O ECDC espera um total de 460 mil adeptos nos estádios nos 51 jogos que vão ser disputados em 11 países e lembrou que todos os espetadores só terão acesso aos recintos caso já tenham sido vacinados, com um teste negativo ou se já foram infetados pelo novo coronavírus no passado.

“Tenho a certeza de que muitos na Europa estão ansiosos pelo Euro2020 e para apoiar as suas seleções nos estádios. É importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. Devemos permanecer vigilantes a qualquer aumento de infeções e, por isso, o ECDC fará a sua parte com o aumento das atividades de inteligência epidémica antes, durante e depois do torneio, num esforço para manter todos seguros”, explicou a presidente Andrea Ammon.

O Euro2020, adiado um ano devido à pandemia da covid-19, arranca hoje, com o jogo inaugural entre Turquia e Itália, em Roma, e termina a 11 de julho, com a final no Estádio do Wembley, em Londres.

Portugal, que foi sorteado no Grupo F, com Alemanha, França e Hungria, vai defender o título conquistado há cinco anos, no Euro2016.