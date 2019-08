O defesa central do Sevilha e o médio do Lille regressam à equipa das 'quinas', enquanto o avançado do Olympiacos integra pela primeira vez uma convocatória da seleção principal.

Relativamente à fase final da Liga das Nações, o selecionador Fernando Santos deixou de fora o avançado luso-brasileiro Dyego Sousa, que alinha nos chineses do Shenzhen.

O avançado Cristiano Ronaldo, da Juventus, é a principal figura entre os ‘eleitos’ da equipa das ‘quinas’, vencedora da Liga das Nações e detentora do título de campeão europeu, que procura a primeira vitória na qualificação.

No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.