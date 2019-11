Portugal reencontra no Euro2020 a França, que bateu na final do Euro 2016, e a Alemanha, com quem não tem propriamente um bom historial nas últimas fases finais de seleções (com exceção de um hattrick de Sérgio Conceição em 2000).

O jogo inaugural acontece a 12 de junho de 2020 em Roma entre a Turquia e a Itália. Portugal entra em campo a 16 de junho, em Budapeste, defrontando a equipa que integrar o grupo F vinda do play off (que como sabemos poderá vir do grupo A ou D). O segundo jogo da seleção nacional será a 20 de junho contra a Alemanha , em Munique, no estádio do Bayern de Munique, o Allianz Arena. Para fechar o grupo, joga a 24 de junho com a França, de novo em Budapeste.

A final do Euro2020 joga-se a 12 de julho, em Londres, no estádio de Wembley, curiosamente no mesmo dia em que se joga a final do mais famoso torneio de ténis, ali perto, em Wimbledon.

Os bilhetes para o Euro202 são postos à venda a partir de 4 de dezembro.