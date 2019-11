Já são conhecidos dois dos adversários de Portugal na fase de grupos do Euro2020: a seleção nacional joga no grupo de Alemanha e França. A quarta equipa só irá ser conhecida depois dos jogos de play off que ainda se irão realizar, podendo calhar a Portugal a equipa vencedora dos jogos entre Islândia e a Roménia e a Bulgária e a Hungria.

A última seleção a integrar o grupo será conhecida no dia 31 de março de 2020, a sair deste lote entre Islândia, Roménia, Bulgária e Hungria, sendo que, caso seja a Roménia a vencedora, esta será integrada no grupo C.

A ser assim, o quarto adversário de Portugal no grupo F sairá do seguinte grupo de jogos do play off : Georgia, Bielorússia Macedónia do Norte e Kosovo.

Estamos naquele que é conhecido pelo "Grupo da Morte", onde se encontram três campeões da Europa.

Portugal reencontra a França, que bateu na final do Euro 2016, e a Alemanha, com quem não tem propriamente um bom historial nas últimas fases finais de seleções (com exceção de um hattrick de Sérgio Conceição em 2000).

Portugal integra o Grupo F e irá jogar à partida, nesta primeira fase, em Budapeste, na Hungria, e em Munique, na Alemanha. Contudo, se for a Roménia a quarta equipa a integrar o grupo F, o sorteio será reajustado para que este país possa ser um dos anfitriões, visto que a capital, Bucareste, é uma das 12 cidades que vai acolher o Europeu.

Euro2020: são estes os grupos que resultaram do sorteio Grupo A: Itália, Suíça, Turquia, País de Gales Grupo B: Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Rússia Grupo C: Holanda, Ucrânia, Áustria, Vencedor do play off Grupo D: Inglaterra, Croácia, República Checa, Vencedor do play off Grupo E: Espanha, Polónia, Suécia, Vencedor do play off Grupo F: Alemanha, França, Portugal, Vencedor do play off

Os bilhetes para o Euro202 são postos à venda a partir de 4 de dezembro. O jogo inaugural acontece a 12 de junho de 2020 em Roma entre a Turquia e a Itália. Portugal entra em campo a 16 de junho, em Budapeste, defrontando a equipa que integrar o grupo F vinda do play off (que como sabemos poderá vir do grupo A ou D). O segundo jogo da seleção nacional será a 20 de junho contra a Alemanha , em Munique, no estádio do Bayern de Munique, o Allianz Arena. Para fechar o grupo, joga a 24 de junho com a França, de novo em Budapeste.

A final do Euro2020 joga-se a 12 de julho, em Londres, no estádio de Wembley, curiosamente no mesmo dia em que se joga a final do mais famoso torneio de ténis, ali perto, em Wimbledon.

A seleção nacional estava no pote 3 juntamente com Áustria, Turquia, Dinamarca, Suécia e República Checa.

Estes eram os quatro potes do sorteio: