Cristiano Ronaldo adiantou a formação das ‘quinas’, aos 15 minutos, mas a ‘mannschaft’ deu a volta ao resultado, graças a dois autogolos, o primeiro de Rúben Dias, aos 35, e o segundo de Raphaël Guerreiro, aos 39.

No regresso para a segunda parte, Bernardo Silva não voltou ao relvado, tendo entrado Renato Sanches.

Kai Havertz aumentou a vantagem da seleção alemã no arranque da segunda parte.

Fernando Santos voltou a fazer alterações e lançou Rafa no lugar de William Carvalho. Fernando Santos voltou a mexer na equipa e entra João Moutinho, saída de Bruno Fernandes.

Portugal reduziu para 4-2 aos '67 minutos, golo de Diogo Jota a 25 minutos do final do jogo.

A formação lusa precisa de vencer para garantir já hoje o apuramento para os oitavos de final do Euro2020, sendo que, em caso de derrota, ‘tomba’ do primeiro para o terceiro lugar do agrupamento, ficando atrás de França e Alemanha.

O 'onze' inicial

O selecionador luso, Fernando Santos, decidiu não promover qualquer alteração para o desafio na Allianz Arena, que conta com 14.500 espectadores nas bancadas.

Assim, a baliza está entregue a Rui Patrício, que tem à frente o quarteto composto por Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro.

No centro do terreno, o selecionador das 'quinas' manteve a dupla mais defensiva e voltou a apostar em Danilo Pereira e William Carvalho, para jogar atrás do médio mais ofensivo Bruno Fernandes.

O trio de ataque inicial foi, sem surpresas, formado por Bernardo Silva, Diogo Jota e o capitão Cristiano Ronaldo.

De fora da ficha de jogo ficaram o defesa Nuno Mendes e o avançado João Félix, ambos com problemas musculares, aos quais se juntou o médio Sérgio Oliveira, por opção de Fernando Santos.