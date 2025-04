O Fenerbahçe, do português José Mourinho, empatou hoje com o Kayserispor (3-3), que marcou o tento do empate nos 'descontos' do desafio da 32.ª jornada do campeonato turco de futebol, e ficou mais longe do líder Galatasaray.

O ‘gigante’ da zona asiática de Istambul esteve em desvantagem no encontro em dois momentos, face ao tento de Ramazan Civelek (sete minutos) e a um golo na própria baliza do guarda-redes croata Dominik Livakovic (48). Contudo, o brasileiro Anderson Talisca, ex-jogador do Benfica, apareceu para anular a primeira desvantagem e para operar a reviravolta, aos 36 e 79 minutos, o segundo de penálti, com o francês Saint-Maximin (64) a marcar pelo meio. Só que Talha Sariarslan foi lançado em jogo aos 81 minutos para fazer, aos 90+4, o 3-3 com que terminou o desafio. O ‘Fener’ passou a somar 72 pontos, na segunda posição, contra os 77 do líder isolado Galatasaray, quando faltam seis rondas para o final da competição.