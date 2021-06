No Grupo C, Áustria e Ucrânia defrontam-se a partir das 17:00 (hora de Lisboa), em Bucareste, num duelo direto pelo segundo lugar e pelo apuramento imediato para os ‘oitavos’, enquanto os Países Baixos defrontam a lanterna-vermelha Macedónia do Norte, em Amesterdão.

Os holandeses, com a qualificação e o primeiro lugar do grupo garantido — venceram austríacos e ucranianos -, podem dar-se ao luxo de poupar jogadores, diante de uma Macedónia do Norte que procura conquistar os primeiros pontos no torneio.

A partir das 20:00, as contas podem ser mais difíceis na ‘despedida’ do Grupo B, com a Bélgica apurada, mas com a Rússia, que defronta a Dinamarca, e a Finlândia, frente aos belgas, a poderem fazer os mesmos seis pontos, caso vençam.

A Dinamarca, que é quarta classificada, sem qualquer ponto, não está matematicamente fora da corrida, com a equipa a precisar de vencer a Rússia e de uma conjugação de golos e de resultados, em que a Bélgica vença a Finlândia, para sonhar.

O jogo entre Rússia e Dinamarca, abalada neste Euro2020 pelo incidente grave com Christian Erikssen, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória diante da Finlândia e da qual está a recuperar, disputa-se em Copenhaga, enquanto o embate entre Finlândia e Bélgica está agendado para São Petersburgo.