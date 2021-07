Os dois históricos do futebol europeu chegam a estas ‘meias’ depois de terem eliminado nos quartos de final a Bélgica, ‘carrasco’ de Portugal, e a Suíça, respetivamente, com os italianos a vencerem por 2-1, e os espanhóis a precisarem do desempate por grandes penalidades (1-1, 3-1).

A Itália, treinada por Roberto Mancini, tem-se apresentado como a grande candidata do Europeu, com vitórias em todos os jogos da fase de grupos e apenas uma no prolongamento, com a Áustria (2-1), enquanto a Espanha tem crescido, após um início mais inconstante.

A seleção treinada por Luis Enrique empatou os dois primeiros jogos na fase de grupos, com Suécia e Polónia, mas depois disso goleou a Eslováquia (5-0) e venceu a vice-campeã mundial, a Croácia (5-3), já no prolongamento dos oitavos de final.

No jogo de hoje, com início às 20:00 (horas de Lisboa), estão duas das mais fortes seleções europeias: a Itália, quatro vezes campeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006) e uma europeia (1968), e a Espanha uma vez campeã mundial (2010) e três vezes europeia (1964, 2008 e 2012).

No frente-a-frente entre as duas seleções existe uma igualdade em 35 jogos, com 10 vitórias para cada uma e 15 empates, com os últimos duelos a datarem de 2016 e 2017, na fase de apuramento para o Mundial2018.

No último jogo a Espanha venceu em casa por 3-0, com um bis de Isco e um golo de Morata, antes de um empate em Turim, com golos de Vitolo e de De Rossi, de grande penalidade, a evitar a derrota, aos 82 minutos.

Em Campeonatos da Europa é a sétima vez que as duas seleções se defrontam, mas apenas metade foi já na fase a eliminar, com a Espanha a vencer nos quartos de final do Euro2008 (0-0, 4-2 nas grandes penalidades) e na final de 2012 (4-0), e a Itália a triunfar nos oitavos de final do Euro2016 (2-0).

Para o embate de hoje, a grande ausência estará no lado de Itália, com o lateral Spinazzola, um dos grandes destaques da equipa, a ficar fora de competição, com uma rotura do tendão de Aquiles, enquanto na Espanha, Sarabia, não tão influente, tem uma lesão muscular.

O vencedor do jogo de hoje defrontará na final de domingo a equipa a sair da outra meia-final, que opõe na quarta-feira Inglaterra, campeã mundial em 1996, à Dinamarca, campeã europeia em 1992.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre desde 11 de junho em 11 cidades de 11 países e termina no domingo, com Wembley a receber também a final.

RPM // NFO

Lusa/Fim