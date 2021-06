A seleção portuguesa de futebol, que foi eliminada no domingo do Euro2020, chegou hoje em silêncio a Lisboa, pouco antes do meio-dia, com a comitiva a sair em grupo do aeroporto, com destino à Cidade do Futebol.

Alguns minutos antes do previsto, os jogadores convocados, o selecionador Fernando Santos e os restantes elementos da comitiva saíram do aeroporto quase diretamente para o autocarro que os esperava. A seleção portuguesa, que defendia o título europeu, despediu-se no domingo do Euro2020, ao perder nos oitavos de final com a Bélgica, por 1-0, com um golo do médio Thorgan Hazard, aos 42 minutos. À chegada foi criado um perímetro de segurança, mas mesmo assim foram alguns os adeptos a saudarem, à distância, os jogadores, entre os quais o avançado Cristiano Ronaldo e o médio Renato Sanches, muito aplaudidos. Nuno Mendes, Sérgio Oliveira, João Félix, Pepe, Nélson Semedo, João Palhinha, Rúben Dias e Diogo Jota foram alguns dos outros jogadores que entraram para o autocarro, bem como Fernando Santos, sem que nenhum prestasse declarações. Do aeroporto, a seleção seguiu para a Cidade do Futebol, em Oeiras, sede da Federação Portuguesa de Futebol, num percurso que tem escolta policial. O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.