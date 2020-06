“Nove cidades estão confirmadas. Há três que ainda teremos que rever”, disse na altura o líder máximo do organismo que rege o futebol europeu.

Com esta confirmação da UEFA, Portugal, atual detentor do título, vai disputar os jogos do Grupo F em Budapeste, frente a França e um adversário a surgir dos ‘play-offs’, e em Munique, diante da Alemanha.

O organismo anunciou ainda que os jogos dos ‘play-offs’, inicialmente agendados para março, vão decorrer entre 8 de outubro e 12 de novembro.