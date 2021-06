Durante a conferência de imprensa remota, o central do Benfica e ‘capitão’ da seleção líder do ‘ranking’ mundial, abordou também a época menos boa dos ‘encarnados’, por quem deseja continuar a jogar e perante um Estádio da Luz “esgotado”.

“Se calhar o hino [as minhas filhas] ainda não sabem, mas acompanham o futebol, sabem algum português e é natural que na escola escolham apoiar Portugal. É com muita felicidade minha que este jogo decorra no domingo. Em casa, vão, certamente, ter a camisola belga”, revelou o defesa central, de 34 anos, aos jornalistas, acrescentando: “Nós temos jogadores de qualidade e estaremos prontos”.

Durante a época de estreia pelo Benfica, Vertonghen assumiu-se como titular na equipa de Jorge Jesus, que não conseguiu levar as ‘águias’ à conquista de títulos.

“Claro que fui para o Benfica porque tinhas muitas expectativas, queria jogar num grande clube com ambição e ainda não tive a oportunidade de jogar no Estádio da Luz esgotado, estou desejoso”, referiu.

Contudo, o central, que tem mais dois anos de contrato com o clube lisboeta, insistiu que o futuro passa pela Luz: “Infelizmente, não conseguimos atingir os objetivos no ano passado. O Benfica quer conquistar troféus e espero regressar ao Benfica para ganhar”.

Sobre o duelo dois ‘oitavos’ com Portugal, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, os belgas esperam vencer, mesmo que do lado luso esteja o “melhor jogador de sempre de Portugal”.

“Quando se vê uma camisola de Portugal na rua, provavelmente tem o nome de Ronaldo nas costas. É melhor jogador de sempre de Portugal e é importante respeitar isso. Eu respeito, mas têm outros jogadores muito bons, de qualidade”, observou.

Além do ‘capitão’ das ‘quinas’, também o avançado Romelu Lukaku foi tema de conversa na conferência e Vertonghen aproveitou para enaltecer a evolução de um dos melhores avançados da atualidade.

“É um dos melhores pontas de lança do Mundo. Tem havido muitas críticas, mas ele cresceu muito. Era apenas um miúdo forte, rápido e, agora, é um dos melhores. Foi das coisas mais espantosas que vi na minha carreira. Todos os troféus e golos que marca faz com que seja um exemplo”, concluiu.

De fora do encontro de domingo vai estar o avançado Nacer Chadli, que, segundo o que foi revelado pelos responsáveis dos ‘diabos vermelhos’, “não se sente bem, não conseguiu treinar e não estará apto para ir a jogo”.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, um encontro que será dirigido pelo alemão Felix Brych.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.