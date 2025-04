“Demorou muito tempo, os sistemas jurídicos são muito distintos. Portanto, este é mais um objetivo alcançado”, disse Luís Neves, saudando a entrega de Fábio Loureiro, no final da inauguração das novas instalações da Diretoria do Sul da PJ.

Fábio Loureiro, um dos cinco evadidos da prisão de Vale de Judeus em setembro de 2024 e, entretanto, recapturado em Tânger, Marrocos, foi hoje entregue à PJ para ser reconduzido para Portugal, informou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR) num comunciad conjunto com a PJ.

A PGR e a PJ adiantaram que Fábio Loureiro, recapturado em 6 de outubro de 2024, foi entregue ao abrigo da cooperação judiciária internacional.

“Foi um grande trabalho do ponto de vista da cooperação policial internacional, mas sobretudo também um grande trabalho da PGR, designadamente da sua esfera de cooperação internacional”, afirmou o diretor nacional da PJ.

Na nota conjunta de hoje, a PGR e a PJ explicam que a operação contou com “o forte apoio” do Corpo Nacional de Policia (CNP) e da Direção-Geral de Vigilância Territorial Nacional (DGST) marroquina, “com base em informação credível da Judiciária, de que Fábio Loureiro, sobre quem recaía um mandado de detenção internacional, estaria em Marrocos".

Fábio Loureiro está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão.

O detido evadiu-se de Vale de Judeus, juntamente com outros quatro reclusos, a 7 de setembro de 2024, numa fuga organizada e com colaboração a partir do exterior.