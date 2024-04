“Queremos evitar cartões desnecessários e proteger a imagem do jogo, por isso vamos ser rigorosos com aglomerados de jogadores e protestos claros. Isto é para proteger a imagem do jogo e criar um legado positivo para as gerações futuras”, referiu Roberto Rosetti.

O antigo árbitro italiano reuniu-se hoje com os selecionadores dos 24 países que se apuraram para o Euro2024, que se disputa de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.

“O comportamento inaceitável dos jogadores é um problema para os árbitros. Os jogadores vão seguir-vos e, se vocês estiverem calmos, os vossos jogadores vão estar mais calmos”, disse Rosetti aos selecionadores.

Outro dos temas debatidos neste encontro dos selecionadores, em Dusseldorf, na Alemanha, entre os quais o de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, foi o número de jogadores a ser convocados.

A UEFA disse que ainda não tomou uma decisão sobre se vai regressar aos 23 jogadores ou manter os 26 chamados para o último Europeu, em 2021, num torneio ainda afetado pela pandemia de covid-19.

“A UEFA tomou nota das várias opiniões e pontos de vista partilhados, com a decisão final a ser tomada nas próximas semanas”, adiantou o organismo.