No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O estágio da seleção nacional arrancou em 2 de junho, na Cidade do Futebol.

Antes de partir para solo germânico, a seleção nacional realizou três jogos de preparação, frente à Finlândia (vitória por 4-2, no Estádio José Alvalade), Croácia (derrota por 2-1, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (vitória por 3-0, em Aveiro).

O Euro2024 na Alemanha decorre até 14 de julho.

Onde ver os jogos?

Na televisão

A cobertura televisiva do Europeu será abrangente, com os 51 jogos do campeonato a serem transmitidos em Portugal.

A Sport TV irá transmitir todos os jogos e detém os direitos de transmissão exclusivos de 29 desses jogos, enquanto os restantes 22 serão transmitidos em canal aberto, através da TVI, RTP e SIC.

Além de poderem ser vistos na Sport TV1 todos os jogos de Portugal, a SIC transmitirá o primeiro jogo de Portugal contra a Chéquia, a 18 de junho, seguindo-se o confronto com a Turquia no dia 22, na RTP 1, e finalmente o jogo contra a Geórgia será transmitido pela TVI a 26 de junho.

Em ecrãs gigantes

Há algumas cidades que já revelaram que vão instalar ecrãs gigantes para que os seus cidadãos possam assistir aos jogos.

Por exemplo, a Câmara Municipal do Porto vai instalar dois ecrãs gigantes na cidade. No Largo Amor de Perdição, o ecrã instalado será exclusivo para a transmissão dos jogos de Portugal, ao passo que nos Jardins do Palácio de Cristal (Rossio) haverá um que transmitirá todos os jogos da competição.

Também no norte do país, a Praça do Mercado de Famalicão vai ter um ecrã gigante para os visitantes assistirem aos jogos do Europeu de Futebol.

Em Coimbra, será instalada uma Fan Zone oficial do Euro 2024 no Mercado Municipal D. Pedro V, onde se poderão assistir às partidas.

A Câmara Municipal de Santo Tirso vai instalar uma Fan Zone no Largo Coronel Baptista Coelho para que a população do concelho possa assistir aos jogos.

O Jardim Largo do Castelo em Leça da Palmeira vai ter ecrãs a partir de dia 18 e o Estádio de Praia, em Matosinhos, segue o mesmo registo a partir de 22 de junho.

Já em Lisboa, a Câmara Municipal refere ao SAPO24 que, "em termos oficiais, vai ser possível assistir aos jogos do Euro2024 no “Betano Euro Village”, na Doca da Marinha", com entrada livre. O Museu da Cerveja, no Terreiro do Paço, também vai ter um ecrã gigante junto à esplanada, onde se podem juntar cerca de 300 pessoas.

A sul, Faro vai ter um ecrã gigante junto ao coreto e ao Jardim Manuel Bivar. Também em Olhão vai ser possível assistir aos jogos nestes moldes, no Marina Fan Fest.

No Funchal está já instalado um ecrã gigante no Largo da Restauração, na Fan Zone do DIÁRIO.

Quais as perspetivas de Portugal no Grupo F?

Só os dois primeiros passam diretamente aos oitavos de final do Campeonato da Europa, sendo que os quatro melhores terceiros classificados de todos os grupos também seguem em frente.

Se Portugal terminar em 3.º lugar no grupo e for um dos melhores terceiros, jogará os oitavos em Gelsenkirchen, às 17:00, ou em Colónia às 20:00, no dia 30 de junho.

Se passar no segundo lugar enfrentará o 1.º colocado do grupo D em Leipzig, às 20:00, a 2 de julho.

No entanto, se Portugal garantir o 1.º lugar no Grupo, o jogo será em Frankfurt, às 20:00, a 1 de julho.

Quais os convocados de Portugal?

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Defesas - António Silva (SL Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto) e Rúben Dias (Manchester City)

Médios - Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (SL Benfica), João Palhinha (Fulham FC), Matheus Fernandes (Manchester City), Rúben Neves (Al-Hilal) e Vitinha (PSG)

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) e Rafael Leão (AC Milan).