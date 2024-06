Onde se realizará a competição?

Na Alemanha. A federação local foi a escolhida pela UEFA para receber a 17ª edição do Campeonato da Europa, batendo a concorrência da Turquia.

Quais serão as cidades organizadoras?

Foram escolhidos dez estádios em outras tantas cidades germânicas.

Berlim: Olympiastadion (71.000 lugares)

Colónia: Stadion Köln (43.000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (62.000)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Frankfurt: Frankfurt Arena (47.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Hamburgo: Wolksparkstadion Hamburg (49.000)

Leipzig: Estádio Leipzig (40.000)

Munique: Munich Football Arena (66.000)

Estugarda: Stuttgart Arena (51.000)

O Olympiastadion Berlim será o palco da final do Europeu, marcada para 14 de julho AFP or licensors

Onde se podem comprar os bilhetes para a competição?

Neste momento, já não há bilhetes disponíveis. Ou melhor, as reservas foram todas feitas ainda em 2023, mas a UEFA admite revenda de bilhetes por parte de quem possa desistir ou mesmo daqueles que acabem por não completar as reservas dos ingressos que fizeram em outubro de 2023.

Aqui poderá acompanhar diariamente se haverá então bilhetes disponíveis.

Qual a melhor maneira de viajar para a prova?

Viajar de comboio ou outro transporte público será a opção mais conveniente e sustentável para se mover durante a competição. Os titulares de bilhetes do EURO 2024 terão acesso a bilhetes de comboio nacionais e internacionais com desconto, bem como a um passe de viagem de 36 horas para transportes públicos na Alemanha.

Para usufruir dos benefícios da viagem, os detentores de bilhetes vão precisar do Fan Pass, que é uma novidade no EURO 2024 e dá acesso a vantagens exclusivas. O Fan Pass é gratuito e estará disponível para todos os portadores de bilhetes na aplicação UEFA EURO 2024 a partir de 4 de Junho.

Quem não puder ir à Alemanha, como pode acompanhar os jogos?

A cobertura televisiva do Europeu será abrangente, com os 51 jogos do campeonato a serem transmitidos em Portugal.

A Sport TV irá transmitir todos os jogos e detém os direitos de transmissão exclusivos de 29 desses jogos, enquanto os restantes 22 serão transmitidos em canal aberto, através da TVI, RTP e SIC.

Quem se qualificou para o Europeu?

Além da seleção anfitriã, a Alemanha, outras 23 conseguiram o apuramento, estes são os grupos:

Grupo A: Alemanha, Escócia, Hungria, Suíça

Grupo B: Espanha, Croácia, Itália, Albânia

Grupo C: Eslovénia, Dinamarca, Sérvia, Inglaterra

Grupo D: Polónia, Países Baixos, Áustria, França

Grupo E: Bélgica, Eslováquia, Roménia, Ucrânia

Grupo F: Turquia, Geórgia, Portugal, Chéquia

Que jogos haverá em cada cidade?

Berlim (Olympiastadion Berlim)

15/06: Espanha - Croácia (17h00)

21/06: Polónia - Áustria (17h00)

25/06: Países Baixos - Áustria (17h00)

29/06: Oitavos-de-final – 2A - 2B (17h00)

06/07: Quartos-de-final (20h00)

14/07: Final (20h00)

Colónia (Cologne Stadium)

15/06: Hungria - Suíça (14h00)

19/06: Escócia - Suíça (20h00)

22/06: Bélgica - Roménia (20h00)

25/06: Inglaterra - Eslovénia (20h00)

30/06: Oitavos-de-final – 1B - 3A/D/E/F (20h00)

Dortmund (BVB Stadion Dortmund)

15/06: Itália - Albânia (20h00)

18/06: Turquia - Geórgia (17h00)

22/06: Turquia - Portugal (17h00)

25/06: França - Polónia (17h00)

29/06: Oitavos-de-final – 1A - 2C (20h00)

10/07: Meias-finais (20h00)

Düsseldorf (Düsseldorf Arena)

17/06: Áustria - França (20h00)

21/06: Eslováquia - Ucrânia (14h00)

24/06: Albânia - Espanha(20h00)

01/07: Oitavos-de-final – 2D - 2E (17h00)

06/07: Quartos-de-final (17h00)

Frankfurt (Frankfurt Arena)

17/06: Bélgica - Eslováquia (17h00)

20/06: Dinamarca - Inglaterra (17h00)

23/06: Suíça - Alemanha (20h00)

26/06: Eslováquia - Roménia (17h00)

01/07: Oitavos-de-final – 1F - 3A/B/C (20h00)

Gelsenkirchen (Arena AufSchalke)

16/06: Sérvia - Inglaterra (20h00)

20/06: Espanha - Itália (20h00)

26/06: Geórgia - Portugal (20h00)

30/06: Oitavos-de-final – 1C - 3D/E/F (17h00)

Hamburgo (Volksparkstadion Hamburgo)

16/06: Polónia - Países Baixos (14h00)

19/06: Croácia - Albânia (14h00)

22/06: Geórgia - Chéquia (14h00)

26/06: Chéquia - Turquia (20h00)

05/07: Quartos-de-final (20h00)

Leipzig (Leipzig Stadium)

18/06: Portugal - Chéquia (20h00)

21/06: Países Baixos - França (20h00)

24/06: Croácia - Itália (20h00)

02/07: Oitavos-de-final – 1D - 2F (20h00)

Munique (Munich Football Arena)

14/06: Alemanha - Escócia (20h00)

17/06: Roménia - Ucrânia (14h00)

20/06: Eslovénia - Sérvia (14h00)

25/06: Dinamarca - Sérvia (20h00)

02/07: Oitavos-de-final – 1E - 3A/B/C/D (17h00)

09/07: Meias-finais (20h00)

Estugarda (Stuttgart Arena)

16/06: Eslovénia - Dinamarca (17h00)

19/06: Alemanha - Hungria (17h00)

23/06: Escócia - Hungria (20h00)

26/06: Ucrânia - Bélgica (17h00)

05/07: Quartos-de-final (17h00)

Onde Portugal vai montar o seu quartel-general?

18 anos depois, concretamente no Mundial de 2006, a seleção portuguesa vai voltar a instalar-se em Marienfeld.

A equipa das quinas fica a 400 quilómetros de Leipzig, onde defronta a Chéquia (18 de junho), a cerca de 170 quilómetros de Dusselforf, onde joga com a Turquia (22 de junho), e a pouco mais de 100 quilómetros de Gelsenkirchen, onde fecha a fase de grupos.

O hotel Klosterpforte, em Marienfeld, será onde Portugal montará o seu quartel-general, tal como em 2006, por altura do Campeonato do Mundo Ina FASSBENDER / AFP

Os jogos de Portugal passam em que canais?

Além de poderem ser vistos na Sport TV1 todos os jogos de Portugal, a SIC transmitirá o primeiro jogo de Portugal contra a Chéquia, a 18 de junho, seguindo-se o confronto com a Turquia no dia 18, na RTP 1, e finalmente o jogo contra a Geórgia será transmitido pela TVI a 26 de junho.

Locais onde ver os jogos?

Caso não viaje até à Alemanha para ver os jogos, há algumas cidades que já revelaram que vão instalar ecrãs gigantes para que os seus cidadãos possam assistir aos jogos.

Por exemplo, A Câmara Municipal do Porto vai instalar dois ecrãs gigantes na cidade. No Largo Amor de Perdição, o ecrã instalado será exclusivo para a transmissão dos jogos de Portugal, ao passo que nos Jardins do Palácio de Cristal (Rossio) haverá um que transmitirá todos os jogos da competição.

Também no norte do país, a Praça do Mercado de Famalicão vai ter um ecrã gigante para os visitantes assistirem aos jogos do Europeu de Futebol.

Em Coimbra, será instalada uma Fan Zone oficial do Euro 2024 no Mercado Municipal D. Pedro V, onde se poderão assistir às partidas.

No Funchal também está a ser planeada a instalação de um ecrã, ainda em local por determinar.

O SAPO24 entrou em contato com a Câmara de Lisboa que salientou estar a analisar a situação.

Quais as perspetivas de Portugal no Grupo F?

Só os dois primeiros passam diretamente aos oitavos de final do Campeonato da Europa, sendo que os quatro melhores terceiros classificados de todos os grupos também seguem em frente.

Se Portugal terminar em 3º lugar no grupo e for um dos melhores terceiros, jogará os oitavos em Gelsenkirchen às 17h00 ou em Colónia às 20:00, no dia 30 de junho.

Se passar no segundo lugar enfrentará o 1º colocado do grupo D em Leipzig às 20h00, a 2 de julho.

No entanto, se Portugal garantir o 1º lugar no Grupo, o jogo será em Frankfurt às 20:00, a 1 de julho.

Quais os convocados de Portugal?

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Defesas - António Silva (SL Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto) e Rúben Dias (Manchester City)

Médios - Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (SL Benfica), João Palhinha (Fulham FC), Matheus Fernandes (Manchester City), Rúben Neves (Al-Hilal) e Vitinha (PSG)

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) e Rafael Leão (AC Milan).