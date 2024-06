A seleção das 'quinas' dominou a primeira parte do encontro, mas nunca conseguiu encontrar o fundo das redes da Chéquia, apesar de algumas oportunidades de golo. Na segunda parte do encontro, apesar do domínio português, foi a República Checa a inaugurar o marcador com Lukás Provod, aos 62 minutos.

Aos 69 minutos, Portugal empatou através de um autogolo do defesa Robin Hranác, tendo depois aos 90 + 2 Francisco Conceição marcado o golo da vitória.

No outro encontro do agrupamento, disputado hoje em Dortmund, a Turquia venceu a estreante Geórgia por 3-1. Portugal partilha agora a liderança do grupo F com os turcos.

Presentes em Leipzig, na Alemanha, no estádio Red Bull Arena, estiveram milhares de portugueses a acompanhar a seleção nacional, tal como o primeiro-ministro Luís Montenegro.

Também neste jogo, Cristiano Ronaldo tornou-se hoje o primeiro jogador da história a atuar em seis fases finais do Campeonato da Europa de futebol, ao entrar de início na estreia de Portugal. Com este encontro, na Red Bull Arena, Ronaldo, de 39 anos, reforça também o estatuto futebolista com mais jogos em fases finais do Campeonato da Europa, ao somar o 26.º encontro, e de mais encontros como capitão, com o 17.º.

O '7' da seleção nacional entra em campo também com a liderança no 'campeonato' dos jogadores com mais vitórias em fases finais de Europeus, com 12.

Nos golos, domínio também do português, que totaliza 14, contra nove do francês Michel Platini, todos conseguidos em 1984, o que é recorde para apenas uma edição.

Ronaldo marcou em 10 jogos, outro recorde, tendo 'faturado' em todas as cinco edições, algo único, e soma quatro encontros a marcar dois ou mais golos, outro feito inédito para o jogador nascido na Madeira.

Pepe também tornou-se hoje o jogador mais velho a disputar um jogo na fase final de um Campeonato da Europa de futebol, batendo o recorde que estava na posse do guarda-redes húngaro Gábor Király. Ao ser titular na defesa lusa na estreia de Portugal no Euro2024, Pepe, com 41 anos e 113 dias, é o novo recordista, deixando para trás os 40 anos e 86 dias de Király.

O guarda-redes era o mais velho a jogar na prova continental, depois de alinhar nos oitavos de final do Euro2016, frente à Bélgica, numa partida em que a Hungria foi derrotada por 4-0.

O defesa central luso atingiu ainda outro registo histórico, ao jogar em cinco fases finais de Europeus, sendo apenas superado por Cristiano Ronaldo, que, com a presença de hoje, passou a ter jogos em seis edições. O central do FC Porto estreou-se em Europeus em 2008 e depois estava presente em 2012, em 2016, no qual Portugal conquistou o título, em 2020, que foi disputado em 2021 devido à pandemia da COVID-19, e agora em 2024, tendo jogado em todas as edições.

