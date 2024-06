Logo aos dois minutos, um erro de António Silva deu a vantagem à seleção da Geórgia, que marcou por Khvicha Kvaratskhelia.

Na segunda parte do encontro, Portugal começou por ter algumas oportunidades, mas aos 54 minutos a Geórgia beneficiou de uma grande penalidade, após falta de António Silva, fazendo assim o 2-0, por parte de Georges Mikautadze.

Portugal termina a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota, somando seis pontos. A seleção nacional encontra agora a Eslovénia nos oitavos-de-final.

Por seu lado, a Turquia venceu por 2-1 a República Checa, com golos de Hakan Çalhanoglu, aos 51 minutos, e Cenk Tosun, aos 90+4. Tomás Soucek faturou, aos 66, para os checos, que jogaram com dez jogadores desde os 20 minutos, por expulsão de Anton Barák.

Devido a Portugal já ter garantido a qualificação para os oitavos-de-final e o primeiro lugar do Grupo F, Martínez tinha anunciado que iria efetuar alterações na equipa inicial frente aos georgianos.

créditos: EPA/GEORGI LICOVSKI

Além de trocar oito jogadores, o selecionador nacional também optou por regressar à tática dos três centrais, apesar da boa imagem dada com a defesa a quatro no duelo com a Turquia.

Portugal teve António Silva, Danilo e Gonçalo Inácio como centrais, numa defesa totalmente remodelada, com Diogo Dalot na ala direita e Pedro Neto na esquerda. Palhinha e João Neves apareceram no meio campo, com o ataque a ficar entregue a João Félix e Francisco Conceição, no apoio a Ronaldo. Danilo e Félix somaram os primeiros minutos no Euro2024.

Nos ‘oitavos’, os jogos são Suíça-Itália e Alemanha-Dinamarca, no sábado, Inglaterra-Eslováquia e Espanha-Geórgia, no domingo, França-Bélgica e Portugal-Eslovénia, na segunda-feira, e Roménia-Países Baixos e Áustria-Turquia, na terça-feira.

*Com Lusa