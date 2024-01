Portugal qualificou-se para a ‘main round’ (fase principal) na segunda posição do Grupo F, com uma derrota frente à tricampeã mundial Dinamarca, enquanto a Noruega alcançou resultado idêntico no D atrás da invicta Eslovénia.

Dinamarca e Eslovénia, com a vitória frente aos segundos classificados, somam dois pontos na tabela classificativa do Grupo II, tal como a campeã europeia Suécia, que venceu o Grupo E, enquanto Portugal, Noruega e Países Baixos começam a zero.

A Noruega, medalha de bronze no Euro2020, depois do quarto lugar em 2016, e de prata nos Mundiais de 2017 e 2019, é um adversário difícil, da escola nórdica, que luta pelos pódios e que terminou o último europeu na quinta posição.

Portugal, que marca presença pela oitava vez na fase final de um Europeu, terceira seguida, qualificou-se pela terceira vez para o ‘main round’ (2002, 2020 e 2024), sendo que o melhor resultado é o sexto posto alcançado há quatro anos.