Portugal, tal como os suecos, entram em desvantagem na fase decisiva da prova, uma vez que perderam os jogos com a Noruega (34-28) e a Eslovénia (21-19), respetivamente, as outras equipas qualificadas dos respetivos grupos da fase preliminar, que transportam os resultados entre si.

Sem qualquer ponto conquistado, uma nova derrota no encontro de hoje deixará a seleção que a sofrer em posição muito fragilizada para se apurar para as meias-finais, que se vão disputar entre os dois primeiros classificados dos dois grupos da ronda principal.

Nas outras partidas do agrupamento II, a Noruega defronta a Hungria, num confronto entre as vencedoras dos grupos D e E da primeira fase e ambas com dois pontos, enquanto a Eslovénia, primeira colocada da ‘poule’ F e também com dois pontos, mede forças com a Islândia, ainda em ‘branco’.

Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Europeu, no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia, iniciando hoje a participação na ronda principal na Malmö Arena, em jogo com início às 20:30 (19:30 em Lisboa).