Depois de se ter estreado na fase principal com uma vitória frente à poderosa Noruega (2.ª do Grupo D), crónica candidata às medalhas, Portugal (2.º do F) quer manter esse registo no jogo da segunda jornada com a invicta Eslovénia (1.ª do D).

Com Diogo Rêma e Gustavo Capdeville em destaque na baliza e Martim Costa a liderar as ações ofensivas, com 27 golos, que o coloca no terceiro lugar do pódio dos marcadores, Portugal procura nova vitória para se manter na luta pela passagem à fase final.

O Grupo II da ‘main round’ (fase principal) é liderado pela tricampeã mundial Dinamarca e pela detentora do título europeu Suécia – que hoje se defrontam -, com quatro pontos, seguidas por Portugal e Eslovénia, respetivamente em terceiro e quarto, com dois.

Noruega e Países Baixos (2.º classificado do Grupo E), que hoje se defrontam, seguem nos 5.º e 6.º lugares e procuram somar os primeiros pontos na fase principal, sob pena de, em caso de nova derrota, ficarem irremediavelmente afastados da fase final do Euro2024.

Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido anfitrião da edição inaugural, em 1994, tem como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2020. Em 2022 terminou em 19.º.