Portela veio sempre colada às primeiras, contudo não conseguiu subir o suficiente para entrar na luta do pódio, que contou com o ouro da dinamarquesa Emma Jorgensen, bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que hoje fez 39,848 segundos, batendo a eslovena Anja Osteman por 213 milésimos de segundo e a polaca Marta Walczykiewicz, vice-campeã olímpica, por 286.

A canoísta de Esposende, que largou na pista dois, chegaria a 1,288 segundos.

Teresa Portela vai disputar ainda a prova das medalhas do olímpico K1 500 metros, domingo às 12:21, horas de Lisboa.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta. Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.