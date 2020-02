“O jogo já estava interrompido para assistência a um jogador do FC Porto e, nesse momento, já o árbitro se tinha dirigido ao delegado da Liga para que se tomassem providências para terminar com aqueles insultos e cânticos, caso contrário o jogo já não se retomava”, começou por dizer Duarte Gomes à agência Lusa.

O antigo árbitro internacional referiu que Luís Godinho “cumpriu com o que está estipulado” pela FIFA, “com exceção de uma coisa só”: “É necessário haver um anúncio público do ‘speaker’ do estádio, a apelar ao ‘fair-play’ e ao fim daqueles comportamentos. Isso é o que pedem todas as instruções da FIFA e que as confederações nacionais têm de obedecer.”

De acordo com Duarte Gomes, o árbitro da partida de domingo “nunca poderia ter terminado com o jogo naquele momento, porque há um protocolo a seguir”.

“Há três passos que a FIFA pede que sejam cumpridos nestas situações. O primeiro é interromper o jogo, se for caso disso, ou não permitir que ele recomece, e fazer um anúncio público a dizer que as pessoas têm de parar com aquele comportamento. O segundo, depois de o jogo ser retomado, é parar o jogo e mandar as equipas para os balneários durante cinco ou 10 minutos e há um novo anúncio a solicitar às pessoas que tenham um comportamento adequado. Por último, se continuarem, o árbitro termina o jogo em definitivo e é pedido às pessoas que saiam de forma ordeira do estádio”, explicou à Lusa.

Duarte Gomes considerou que a atitude de Marega criou “um efeito surpresa” e que serviu para “despertar consciências” relativamente a algo que “acontece quase todos os fins de semana, por todo o país, pelas dezenas de milhar de jogos distritais e amadores”.