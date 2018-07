Pela primeira vez na história do futebol espanhol as equipas masculina e feminina de um clube fazem uma digressão em conjunto. O FC Barcelona promoveu a viagem através de um vídeo onde se vê a partida, algumas imagens dentro do avião, incluindo uma foto com os capitães de equipa de ambas as formações, e o desembarque.

A polémica surgiu quando as fotografias das próprias jogadoras mostraram que a equipa feminina viajou em classe económica e a masculina em executiva, noticiou o jornal desportivo espanhol As.

O clube de futebol, num comunicado ao As, argumentou que inicialmente não estava prevista a ida aos Estados Unidos também da equipa feminina e que, quando se decidiu que a viagem seria conjunta, trataram de garantir que as desportistas teriam “no mínimo” dois lugares para cada uma.

Alexia Putellas, uma das jogadoras do futebol feminino do Barça, reforçou o discurso do clube em declarações aos jornalistas, depois dos treinos do primeiro dia nos Estados Unidos: “Virmos aqui é uma decisão que reafirma ainda mais a aposta que o clube está a fazer connosco”. “O motivo de termos viajado assim [em económica] é porque a decisão de fazermos a digressão foi tomada mais tarde”, lê-se no As.

Já na viagem de Portland para Los Angeles, duas das cidades visitadas pelas formações catalãs, a equipa feminina vai viajar em executiva, acrescenta o jornal.