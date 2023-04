A ação em pista foi intensa, com as sessões mais curtas. Foi Charles Leclerc, da Ferrari, a ficar com a pole para a corrida Sprint, com a equipa italiana a demonstrar estar rápida em Baku.

Max Verstappen, apesar de ter tentado dar luta a Leclerc, nunca consegui igualar ou até fazer melhor do que o piloto monegasco. Assim, o atual campeão do mundo ficou na terceira posição da Sprint Shootout. Sergio Pérez, segundo classificado nesta sessão, ficou a dois décimos da pole.

Dificuldades para George Russell, que apesar da quarta posição nesta sessão, parece apresentar um ritmo inferior ao seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton. Carlos Sainz, companheiro de Leclerc, ficou longe do seu rival, com o espanhol a fazer apenas o quinto tempo, a cerca de cinco décimos. Alex Albon voltou a brilhar pelo Williams com o sétimo lugar.

Problemas para ambos os Aston Martin, com os carros da marca britânica a ficarem sem o uso do DRS (Drag Reduction System, em inglês), algo muito importante num circuito com uma das maiores retas de extensão do calendário da F1. Na Alpine, Pierre Gasly continua o calvário em Baku, com o francês a sair de penúltimo para a corrida de Sprint depois de problemas no sistema de escape do seu carro.