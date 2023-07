O Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, disputado desde 1986 no circuito de Hungaroring, prolongou a sua presença no calendário até 2032, anunciaram este sábado (22) os organizadores do Mundial, no âmbito do Grande Prémio que será disputado este fim de semana.

Este novo acordo vem acompanhado do anúncio de que Hungaroring "passará por um desenvolvimento significativo e obras de renovação nos próximos anos, principalmente a construção de um novo prédio de boxes e uma nova arquibancada principal", declarou a promotora do campeonato, a Formule One, num comunicado.

De acordo com o promotor do campeonato, este novo contrato implica "a realização de importantes trabalhos de desenvolvimento e renovação nos próximos anos" no circuito de Hungaroring, onde este fim de semana se realiza a 11.ª prova de 2023.

Este Grande Prémio integra o calendário desde 1986.

Anunciado no calendário até 2027, o Grande Prémio da Hungria tendo sido assim o seu contrato prorrogado por mais cinco anos.

Na pista, o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes), detém o recorde de vitórias na Hungria com oito triunfos.

*Com agências