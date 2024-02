Lewis Hamilton já foi ligado à Ferrari várias vezes e agora parece que a ligação se vai concretizar. Segundo a publicação The-Race, o sete vezes campeão do mundo de F1 já tem acordo com a equipa italiana. Apesar da recente renovação de Hamilton com a Mercedes, a abordagem por parte da Ferrari sugere que o segundo ano na Mercedes seria de opção.

A ida de Lewis Hamilton para a equipa italiana será em detrimento de Carlos Sainz para 2025, que deve rumar à Audi, deixando assim a equipa de Maranello após quatro temporadas. Vestido de vermelho, Sainz venceu duas corridas até agora, uma na temporada de 2022 (Grande Prémio do Reino Unido) e outra em 2023 (Grande Prémio de Singapura).

Hamilton entrou para a F1 em 2007, pela mão da equipa da McLaren, tendo estado logo na luta pelo título no seu ano de estreia. Em 2008, Hamilton venceu o seu primeiro título. Após alguma temporadas menos bem conseguidas com a equipa de Woking, Hamilton mudou-se para a Mercedes em 2013. Entre 2014 e 2020, com a era híbrida do desporto, Hamilton só não se sagrou campeão em 2016 (título a ficar com o seu colega de equipa da altura, Nico Rosberg).

Hamilton está em igualdade de títulos com Michael Schumacher, também sete vezes campeão do mundo. O piloto britânico nesta altura é também recordista de vitórias, com 103, pole positions, com 104, e idas ao pódio, com 197.