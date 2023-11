O piloto italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) estreou-se hoje a vencer no Mundial de MotoGP ao cortar a meta do Grande Prémio do Qatar, penúltima prova da temporada, na primeira posição, numa prova sem o lesionado Miguel Oliveira (Aprilia).

Di Giannantonio deixou o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) na segunda posição, a 2,734 segundos, com o também transalpino Luca Marini (Ducati) no terceiro posto, a 4,408 segundos. Com este segundo lugar, Francesco Bagnaia voltou a ganhar vantagem no campeonato, tendo, agora, 21 pontos de avanço sobre o espanhol Jorge Martin (Ducati), que hoje foi 10.º classificado.