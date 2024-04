“Manter o excecionalmente talentoso francês na Monster Energy Yamaha MotoGP Team foi a principal prioridade da fábrica de Iwata, que está a colocar todo o seu esforço no apoio a Quartararo. A sua decisão de ficar com a equipa azul foi positivamente influenciada pelo forte compromisso que a Yamaha fez para regressar às vitórias com o desenvolvimento contínuo da YZR-M1”, refere a equipa em comunicado.

Além do título no Mundial de motociclismo de velocidade em 2021, Quartararo sagrou-se ainda vice-campeão em 2022 e soma já oito vitórias em corridas e 21 pódios nas quatro épocas que leva na equipa de fábrica, a que junta três vitórias em corridas e 10 pódios com a equipa satélite nos dois anos anteriores.

“Estes feitos, além das suas inegáveis capacidades, motivação inigualável e personalidade alegre e contagiante, fazem com que a Yamaha esteja totalmente confiante na sua parceria com o jovem de 24 anos”, concluiu.

Esta época, após duas corridas, incluindo o Grande Prémio de Portugal, em Portimão, Quartararo ocupa o 11.º lugar da classificação de pilotos, com 15 pontos, a 45 do líder, o espanhol Jorge Martin (Ducati).