No sábado, durante a qualificação para o Grande Prémio da Malásia, Fábio Quartararo sofreu uma fratura no dedo médio da mão esquerda.

O francês, campeão em título, que largou do 12.º e terminou a prova no terceiro lugar, mantém-se na luta pelo título, seguindo na segunda posição do mundial de pilotos.

Com 25 pontos em jogo, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) soma 258, mais 23 do que Quartararo, que precisa de vencer o Grande Prémio da Comunidade Valenciana e esperar que o adversário fique abaixo do 14.º lugar.