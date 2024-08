O médio ofensivo, de 24 anos, tinha deixado os ‘dragões’ em 2022/23, num negócio avaliado em 35 milhões de euros (ME), mais cinco ME em variáveis, mas nunca se impôs nos ‘gunners’, somando três golos e nove assistências em 49 jogos, por entre duas partidas e um tento ao serviço da respetiva equipa de sub-21.

Vencedor de uma Supertaça inglesa e vice-campeão europeu de sub-21 por Portugal em 2021, numa prova em que foi eleito melhor jogador, Fábio Vieira volta agora ao clube no qual se formou e venceu a UEFA Youth League, em 2018/19, antes de conquistar dois campeonatos e uma Taça de Portugal, num total de 10 tentos e 18 passes para golo em 76 encontros pelo conjunto principal, de 2020 a 2022.

O médio juntou-se aos avançados Samu Omorodion, proveniente dos espanhóis do Atlético de Madrid, e Deniz Gül, contratado aos suecos do Hammarby, no lote de reforços anunciados na janela de transferências de verão pelo FC Porto, integrado no trio de líderes da I Liga, a par do campeão nacional Sporting e do Famalicão.