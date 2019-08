De regresso à elite do futebol português 25 anos depois da última participação na I Liga, o clube assumiu o "orgulho" de ter vendido todos os lugares na bancada Poente - tem cerca de metade dos 5.500 lugares do Estádio Municipal de Famalicão -, a um preço unitário de 120 euros.

Com a estreia em casa nesta edição da I Liga prevista para as 20:30 de sexta-feira, em partida da segunda jornada frente ao ‘vizinho' Rio Ave, o Famalicão anunciou que os sócios sem lugar anual vão ter prioridade na compra de bilhetes para os jogos no seu estádio, com acesso exclusivo nos dois primeiros dias de venda.

Os bilhetes também já têm preço definido, custando 10 euros nos embates frente ao Benfica, ao FC Porto e ao Sporting, oito euros nos duelos com Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Boavista, e seis euros nos restantes 11 jogos da I Liga.

O emblema minhoto pediu ainda aos seus adeptos para levarem, em todos os jogos em casa, "um cachecol, uma camisola ou outro adereço" alusivo ao Famalicão e disse proibir "adereços do clube visitante nas bancadas", à exceção do "setor destinado" a esse público.