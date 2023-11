O FC Barcelona adiou hoje o apuramento na Liga dos Campeões de futebol, após ser surpreendido na casa emprestada do Shakhtar Donetsk (1-0), e deixou o FC Porto com possibilidade de chegar à liderança partilhada do Grupo H.

Na quarta jornada, um empate seria suficiente para o emblema catalão assegurar um lugar nos oitavos de final, mas um golo de Sikan, aos 40 minutos, deu a vitória ao Shakhtar, relançando os ucranianos na corrida pelo apuramento, bem como baralhou as contas do agrupamento. João Cancelo foi titular no FC Barcelona, enquanto João Félix acabou apenas lançado na segunda parte e somou o 10.º encontro consecutivo em 'branco' pela equipa da Xavi, que somou o primeiro desaire, e o primeiro jogo sem triunfar, na fase de grupos da competição. O FC Barcelona continua a liderar sozinho o Grupo H, com nove pontos, mas pode ser igualado pelo FC Porto, caso a equipa de Sérgio Conceição vença ainda hoje o Antuérpia, no Dragão. O Shakhtar Donetsk, que tem atuado em casa em Hamburgo, na Alemanha, devido à invasão da Rússia, soma seis pontos, para já os mesmo que os 'dragões', e subitamente entrou na corrida pelo apuramento para os 'oitavos'. O Antuérpia é último ainda sem qualquer ponto conquistado.