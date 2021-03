A formação catalã reassumiu a segunda posição, com 62 pontos, entregue provisoriamente no sábado ao Real Madrid, que segue no terceiro posto, com 60. O Atlético de Madrid, que venceu Alavés por 1-0, manteve a vantagem na liderança, com 66 pontos.

Com o guarda-redes alemão Ter Stegen em destaque na baliza catalã, ao negar por duas vezes o golo ao sueco Alexander Isak ainda na primeira parte, o FC Barcelona primou pela eficácia na concretização das oportunidades de golo.

O francês Antoine Griezmann abriu o marcador, aos 37 minutos, numa recarga a um primeiro remate do seu compatriota Dembélé, e ainda antes do intervalo Sergino Dest, a passe do argentino Lionel Messi, elevou para 2-0, aos 43.

Uma boa entrada do FC Barcelona na segunda parte rendeu dois golos de rajada, por Sergino Dest, que ‘bisou’ aos 53 minutos, a passe de Jordi Alba, e por Lionel Messi, aos 56, numa abertura de Segio Busquets.

Dembélé aumentou a vantagem do FC Barcelona para 5-0, aos 71 minutos, Ander Barrenetxea reduziu para a Real Sociedad com um ‘tiro’ indefensável para Ter Stegen, aos 77 minutos, e Lionel Messi ‘bisou’, aos 89, destacando-se ainda mais na liderança dos melhores marcadores, com 23.

Aos 85 minutos, o português Trincão foi lançado pelo treinador Ronald Koeman na equipa do FC Barcelona, que mostrou credenciais, em casa do quinto classificado, da sua candidatura ao título.

O líder Atlético de Madrid venceu por 1-0 na receção ao Alavés, com um golo do uruguaio Luis Suárez, numa partida marcada ainda pelo penálti defendido pelo guarda-redes esloveno Jan Oblak, que segurou os três pontos, e em que o português João Félix esteve ausente, a cumprir castigo.

O Valência, com os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia a titulares e Ferro no banco, venceu em casa por 2-1 o Granada, que surgiu no relvado do Mestalla com os compatriotas Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina no onze.

O dinamarquês Daniel Wass colocou o Valência em vantagem, aos quatro minutos, e Alex Blanco, aos 66, solicitado por Gonçalo Guedes, elevou para 2-0. Já perto do final do encontro, Soldado reduziu para 2-1, aos 90 minutos.

Com a quarta derrota nos últimos seis jogos, o Granada, que vai defrontar os ingleses do Manchester United nos quartos de final da Liga Europa, ficou mais longe de lutar pelos lugares de acesso à UEFA e de repetir o registo da última época.