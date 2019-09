O guarda-redes português Rui Silva foi um dos heróis do Granada, tal como o seu compatriota Domingos Duarte, que banalizou a irreconhecível equipa catalã, que em 15 pontos possíveis na Liga só conquistou sete e continua sem vencer fora de casa.

O Granada ascendeu provisoriamente ao primeiro lugar da tabela classificativa, com 10 pontos, os mesmos que o Sevilha (segundo), que no domingo recebe o Real Madrid (quinto), e Atlético de Madrid (terceiro), que empatou a 0-0 com o Celta de Vigo.

O nigeriano Ramon Azeez colocou o Granada a vencer aos dois minutos, na sequência do aproveitamento de um erro defensivo de Junior Firpo, e Alvaro Vadillo, aos 66, na conversão de uma grande penalidade, estabeleceu o resultado final.

Na segunda parte, em que o guarda-redes alemão Ter Stegen esteve perto de fazer autogolo, o treinador Ernesto Valverde lançou o argentino Lionel Messi e o hispano-guineense Ansu Fati, prodígio de 16 anos, mas o resultado não se alterou.