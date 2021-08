No primeiro jogo oficial do FC Barcelona pós-Messi, a equipa catalã apresentou-se com um trio ofensivo inédito, com Antoine Griezmann, Martin Braithwaite e Memphis Depay, que demorou poucos minutos a dar frutos.

Corria o minuto 19 quando Depay bateu um livre a que Gerard Piqué respondeu da melhor forma. Com um cabeceamento na pequena área, o defesa central inaugurou o marcador do encontro.

O 'show' de Braithwaite começaria só no final da primeira parte. Aos 40+2, o dinamarquês marcou de cabeça o primeiro golo no jogo. Aos 59 minutos fez o segundo, fruto de uma bola que apanhou na sequência de um ressalto na grande área.

O Real Sociedad ainda assustou, com dois golos em três minutos, de Lobete Cienfuegos e Oyarzabal, aos 82 e 85 minutos, respetivamente, mas aos 90+1, Sergi Roberto, assistido por Braithwaite marcou o golo que acabou com todas as dúvidas.

O FC Barcelona sem Messi, o melhor jogador da história do clube, entrou com o pé direito nesta nova vida.

Veja aqui os golos da partida

FC Barcelona 1 - 0 Real Sociedad (Piqué)

FC Barcelona 2 - 0 Real Sociedad (Braithwaite)

FC Barcelona 3 - 0 Real Sociedad (Braithwaite)

FC Barcelona 3 - 1 Real Sociedad (Lobete)

FC Barcelona 3 - 2 Real Sociedad (Oyarzabal)

FC Barcelona 4 - 2 Real Sociedad (Sergi Roberto)