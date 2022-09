Evanilson, aos 32 minutos, Eustáquio, aos 34, Pepê, aos 63, e Galeno, aos 90+6, marcaram para os ‘dragões’, enquanto Pepe apontou, aos 55, na própria baliza, o tento dos bracarenses, que acabaram com 10, por expulsão do guarda-redes Matheus, aos 84.

Na classificação, os ‘dragões’ somam agora os mesmos 19 do Sporting de Braga, com vantagem no confronto direto, seguindo ambos, provisoriamente, a dois pontos do líder 100% vitorioso Benfica, que se desloca no sábado a Guimarães.