No último jogo do estágio que o campeão nacional está a realizar no Algarve, os ‘leões’ marcaram por intermédio de Rodrigo Ribeiro, aos 15 minutos, e Francisco Trincão, aos 46, enquanto o Sevilha reduziu por Ramón Martínez, aos 86, três minutos depois de Diomande ter sido expulso com um vermelho direto por derrubar um adversário que seguia isolado para a baliza.

O Sporting vai agora defrontar, no sábado, os espanhóis do Athletic Bilbau, no jogo do Troféu Cinco Violinos, de apresentação do plantel aos adeptos, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A estreia oficial dos ‘leões’ está marcada para 03 de agosto, em Aveiro, frente ao FC Porto, vencedor da Taça de Portugal 2023/24, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.