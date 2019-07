O anúncio foi feito no Twitter do clube: "Bem-vindo / Welcome / Bienvenido Iván Marcano", pode ler-se na publicação.

O espanhol regressa aos "dragões" depois de ter estado em Roma na última temporada. Iván Marcano chegou ao clube em 2014, contratado ao Rubin Kazan, do campeonato russo.

Depois de cumprir quatro épocas ao serviço dos azuis e brancos, o contrato do espanhol não foi renovado e Marcano assinou pelos italianos da AS Roma no ano passado.

O defesa central, de 32 anos, tinha saído no final de 2017/18 do FC Porto para a Roma, a custo zero e por estar em final de contrato, mas nos italianos não foi habitual opção, realizando apenas 13 jogos, com um golo marcado.

Também a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, confirma a saída do defesa central espanhol, indicando que o FC Porto vai pagar três milhões de euro pela transferência.

Na sua primeira estadia no FC Porto, o central sagrou-se campeão na temporada de 2017/2018, já sob as ordens do técnico Sérgio Conceição, que agora reencontra, voltando a utilizar o número 5 na camisola.

No percurso de Iván Marcano estão ainda passagens pelo Racing Santander (o seu clube de formação), Villarreal, Getafe e Olympiacos, onde se sagrou campeão grego em 2011-12 e 2013-14.