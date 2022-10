O sorteio, hoje realizado na Cidade do Futebol, vai fazer com que o FC Porto visite o Mafra, semifinalista da última temporada, eliminado pelo Tondela, atualmente no segundo escalão e que vai visitar o Nacional, também da II Liga.

O Benfica vai visitar o Estoril Praia, num dos três encontros entre equipas da I Liga, enquanto o Sporting de Braga recebe o Moreirense, líder da II Liga.

Os encontros da quarta eliminatória vão ser disputados entre 08 e 10 de novembro.