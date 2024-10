No Estádio do Dragão, Galeno fez o primeiro golo mesmo antes do intervalo, de grande penalidade (45+1), Roger ainda empatou para os bracarenses (54), mas Pepê (59) garantiu a vitória para os portistas, que continuam 100% vitoriosos em casa.

O FC Porto passa a contar com 21 pontos, menos três do que o líder Sporting, enquanto o Sporting de Braga, depois de sofrer a primeira derrota como visitante, desce ao sexto lugar, atrás do ‘rival’ Vitória de Guimarães, embora ambos somem 14 pontos.