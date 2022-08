O FC Porto conquistou no último sábado a Supertaça de Portugal, após vencer o Tondela por 3-0, em Aveiro. Com mais este triunfo, os dragões chegaram aos 82 títulos no futebol profissional, ficando a apenas um do total do Benfica. Ou melhor, terão mais um título, mas esse não entra nas contas dos...azuis e brancos, que assumem ter os mesmos que o velho rival de Lisboa.

A análise do FC Porto, mais concretamente de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do emblema campeão nacional, prende-se com a Supertaça de 1980, a 2ª edição da competição, que teve, na altura, repercussões internacionais, com a UEFA, principal organismo do futebol europeu, a entender que a competição não poderia ser considerada oficial, mas sim oficiosa.

No próprio site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) as duas primeiras edições da Supertaça surgem, de facto, como sendo oficiosas.

"Tantas vezes se disse com naturalidade que se tratava de competição oficial que isso nunca foi discutido. Não pode ser contabilizada [a Supertaça de 1980]. Toda a Imprensa, acho que não é por má fé, utiliza essa contagem e acha que o Benfica tem 83 títulos porque atribuiu uma oitava Supertaça e são sete. Há uns anos houve situação parecida com a Taça Latina, que diziam ser uma competição oficial. E ai de alguém que dissesse o contrário. Isso durou até que a própria FIFA e UEFA esclareceram que não tinha nada de oficial. Era particular. Portanto, o FC Porto e o Benfica têm 82 títulos", disse o diretor no programa 'Universo Porto - da Bancada', emitido pelo Porto Canal