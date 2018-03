Desde o dia 23 de agosto de 2014 que os dragões não conseguem levar os três pontos da Mata Real em jogos a contar para o campeonato. Este domingo o reduto do Paços de Ferreira voltou a ser fonte de azar para os azuis e brancos.

O FC Porto entrou no jogo deste domingo frente ao último classificado do campeonato. As previsões apontavam para uma vitória fácil dos pupilos de Sérgio Conceição, mas as estatísticas aconselhavam precaução uma vez que a última vitória dos dragões na Mata Real em jogos a contar para o campeonato foi há quatro anos quando um golo solitário de Jackson Martinez permitiu aos azuis e brancos levar os três pontos para casa.

Já em 2016 o FC Porto tinha saído derrotado na visita ao Paços de Ferreira. Diogo Jota marcou o golo que nesse encontro deu a vitória aos castores.

Na temporada passada, os azuis e brancos não foram além de um empate sem golos no jogo disputado na Mata Real.

Este domingo a Mata voltou a ser terreno de azar para os dragões. O golo de Miguel Vieira impingiu a primeira derrota aos azuis e brancos esta época. O FC Porto vê assim reduzida a vantagem sobre o SL Benfica que passa de 5 para 2 pontos.

No bolo total dos jogos disputados entre as duas equipas, em todas as competições, este é apenas o quarto triunfo do Paços de Ferreira sobre o FC Porto. Em 44 jogos disputados, os dragões venceram 33 e empataram os restantes 7.