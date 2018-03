Um golo de Miguel Vieira permitiu hoje ao Paços de Ferreira vencer o FC Porto 1-0, em partida da 26.ª jornada da I Liga de futebol, que relança a luta pelo título no campeonato.

O tento de Miguel vieira surgiu aos 34 minutos de jogo, tendo os 'dragões' chegado a desperdiçar uma grande penalidade por Brahimi, ja na segunda parte, aos 68.

Apesar da derrota, os 'azuis e brancos' continuma a liderar com 67 pontos, mas agora apenas mais dois do que o Benfica, segundo classificado, enquanto os pacenses sairam da zona de despromoção e estão agora no 15.º posto com 24, mais dois pontos do que o Moreirense, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.