O Sporting, ainda com Tiago Fernandes a substituir interinamente José Peseiro, pode aproveitar o resultado do Dragão para subir na classificação, caso vença na receção ao Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado, que não vence há três encontros.

Com 21 pontos, ‘dragões’ e bracarenses lideram o campeonato, com dois pontos de avanço sobre o Sporting, três sobre o Rio Ave e quatro sobre o Benfica, e jogam no Estádio do Dragão, no sábado, às 20:30.

Sem Battaglia, um dos habituais titulares, que se lesionou na jornada passada e não deve jogar mais esta temporada, os ‘leões’, que hoje defrontam o Arsenal na Liga Europa, recebem um clube que nunca venceu em Alvalade para o campeonato e apenas conseguiu três empates.

Após duas derrotas consecutivas no campeonato, o Benfica tenta regressar às vitórias, na visita ao Tondela, no domingo, numa partida em que não poderá contar com o capitão Jardel, expulso na última jornada.

‘Proibido’ de voltar a perder pontos, o Benfica visita um terreno onde venceu sempre nas três deslocações para a I Liga, embora no derradeiro confronto entre ambos o Tondela tenha vencido na Luz, no encontro que deu o título ao FC Porto na última temporada.

Os ‘encarnados’ jogam em Tondela depois de terem empatado 1-1 na quarta-feira na receção aos holandeses do Ajax, resultado que praticamente os deixa fora da ‘champions’, pelo que o futuro do técnico Rui Vitória estará certamente em jogo.

Um empate em casa com o lanterna-vermelha Nacional (3-3) impediu o Rio Ave de se isolar no terceiro lugar na última ronda, com os vila-condenses a defenderem no sábado o quarto posto na visita ao Desportivo das Aves (16.º), que vem do primeiro triunfo fora de casa, frente ao Desportivo de Chaves (2-1).

Apesar de ter perdido na última jornada em casa frente ao Sporting (2-1), após três vitórias consecutivas, o Santa Clara manteve-se num confortável sexto posto, visitando no domingo o Vitória de Guimarães (oitavo), que não perde há quatro encontros.

Ainda em busca dos primeiros pontos em casa, o Nacional tem no sábado a quinta oportunidade, no dérbi frente ao Marítimo, 12.º classificado, que não vence há cinco encontros.

A ronda abre na sexta-feira, com a receção do Moreirense (14.º) ao Portimonense (11.º) e do Vitória de Setúbal (nono) ao Feirense (14.º), enquanto o Belenenses (10.º) joga no sábado em casa com o Boavista (15.º).