Depois de uma pesada derrota frente ao Liverpool (5-1), em jogo da Liga dos Campeões, os ‘dragões’ vão receber o Paços de Ferreira e procuram a terceira vitória consecutiva no campeonato, frente a um adversário que não perde há quatro jogos (três empates e uma vitória).

O FC Porto, segundo, entra em campo com 17 pontos, menos quatro do que o Benfica, que apenas joga no domingo com o Portimonense, enquanto o Paços de Ferreira soma nove pontos, fruto de duas vitórias, três empates e duas derrotas nas jornadas anteriores.

O jogo está agendado para as 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, e vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.

Mais tarde, é a vez do Sporting procurar também a terceira vitória consecutiva na prova na deslocação ao terreno do Arouca, que vem de duas derrotas e dois empates nas últimas quatro jornadas e apenas soma uma vitória na prova.

Os ‘leões’, derrotados a meio da semana na visita ao Borussia Dortmund (1-0), na segunda jornada da ‘Champions’, são terceiros também com 17 pontos, e não querem deixar fugir mais os ‘encarnados’ na frente, enquanto o Arouca tem cinco.

A partida tem início marcado para as 20:30, no Estádio Municipal de Arouca, e vai ser dirigida por Rui Costa, da associação do Porto.

O primeiro jogo do dia, agendado para as 15:30, vai colocar frente a frente o Vizela e o Santa Clara, num duelo entre duas equipas que procuram uma vitória que tem fugido nas últimas jornadas.

O Vizela, que tem sete pontos, não venceu nas cinco jornadas anteriores (quatro empates e uma derrota), enquanto o Santa Clara, com cinco, somou duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

A oitava jornada arrancou na sexta-feira com um empate a zero entre Marítimo e Moreirense e o triunfo do Vitória de Guimarães por 2-1 na visita ao lanterna-vermelha Famalicão.