O triunfo em casa dos vimaranenses para a Taça, com um golo de Pepê, aos 52 minutos, foi o último alcançado pelos portistas, que atravessam uma crise de resultados na I Liga, na qual seguem sem ganhar há três jogos.

Para marcar presença na sua 34.ª final da Taça, que já ergueu por 19 vezes e da qual é detentor, o FC Porto terá de inverter um ciclo negativo frente a um Vitória em alta, face aos recentes resultados e à aproximação ao terceiro lugar da I Liga.

Após o triunfo na primeira mão em casa do Vitória, o FC Porto voltou a medir forças com a equipa vimaranense para o campeonato, mas desta vez perdeu em casa por 2-1, em 7 de abril, somando a segunda derrota consecutiva, após o desaire no Estoril Praia (1-0).

A conquista de apenas um ponto nos últimos três jogos da I Liga — alcançado no sábado em casa com o Famalicão (2-2) – deixou os portistas na terceira posição, com 59 pontos, em igualdade com o Sporting de Braga, e a 15 do líder Sporting e 11 do Benfica.

FC Porto e Vitória de Guimarães encontram-se pela terceira vez num curto espaço de tempo e o saldo apresenta um triunfo para cada equipa, sendo que o terceiro jogo, na quarta-feira, vale a presença na final da Taça, no Estádio Nacional, em Oeiras, com o Sporting.

Apanhado no domingo pelo Sporting de Braga no terceiro lugar, o FC Porto procura a serenidade necessária para carimbar a presença na final e assim poder ainda erguer um troféu esta temporada.

Sérgio Conceição, ultimamente crítico em relação a erros de arbitragem, não poderá contar para este jogo com o avançado brasileiro Evanilson, expulso com o cartão vermelho direto nos descontos do jogo com o Famalicão, por uma cabeçada em Mihaj.

Evanilson, que é o melhor marcador da Taça, com sete golos, desfalca assim o conjunto portista para um jogo decisivo e aumentou para nove o número de vezes que o cartão vermelho foi mostrado aos ‘dragões’ esta temporada na I Liga.

O FC Porto procura ainda frente ao Vitória redimir-se dos resultados nos últimos jogos e fazer as pazes com os seus adeptos, que brindaram os jogadores e treinador, no último sábado frente ao Famalicão (2-2), com um coro de assobios.

Por outro lado, o Vitória está moralizado, ainda na luta pela aproximação ao terceiro lugar da I Liga, que se encontra à distância de dois pontos, e volta ao Dragão, onde venceu há duas jornadas por 2-1, agudizando ainda mais a crise dos portistas.

O empate na última jornada em casa com o Farense (1-1), após um ciclo de cinco triunfos consecutivos na I Liga, impediu a equipa orientada por Álvaro Pacheco de se juntar a FC Porto e Sporting de Braga no terceiro lugar, mas não belisca o bom momento dos minhotos.

FC Porto e Vitória defronta-se na quarta-feira, pelas 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto, na segunda mão das ‘meias’, depois do triunfo dos portistas por 1-0 em Guimarães.