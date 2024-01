À semelhança do líder Sporting (46 pontos) e vice-líder Benfica (45), que apenas entram em campo na segunda-feira, para defrontar Casa Pia e Estrela da Amadora, respetivamente, os ‘dragões’ têm obrigatoriamente de somar os três pontos, de forma a não perder (mais) terreno na luta pelo título — são terceiros classificados, com 41.

A partida frente aos algarvios, sétimos do campeonato, tem início agendado para as 18:00, no Estádio de São Luís, em Faro, e será dirigida por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

O Moreirense-Famalicão abre a jornada, com o sexto e o oitavo posicionados da I Liga, respetivamente, a defrontarem-se no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, a partir das 15:30.

À mesma hora, o Boavista, que é nono, recebe o Portimonense, 14.º com 18 pontos, dois acima dos lugares de descida, no Estádio do Bessa, no Porto.

Em jogos agendados para as 20:30, o Arouca (10.º) será o anfitrião da receção ao Vizela (17.º e penúltimo) e o Gil Vicente (11.º) receberá o Vitória de Guimarães, que é quinto.

Os vimaranenses, que têm os mesmos 36 pontos do Sporting de Braga, podem ultrapassar provisoriamente os ‘vizinhos’ no quarto lugar, já que a equipa de Artur Jorge só joga na quarta-feira, depois de no sábado ter conquistado a Taça da Liga, ao derrotar o Estoril Praia na final.