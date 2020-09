"Jogava nos videojogos com o Pepe e agora vou jogar mesmo com ele. Fico muito feliz por assinar este contrato no mês de aniversário do FC Porto. Isso para mim é muito gratificante. Estou muito feliz", salientou.

O jogador brasileiro define-se como um atleta rápido e "bastante ofensivo e a dar ajuda na marcação".

"As minhas principais características são a velocidade, sou um jogador bastante ofensivo, ajudo bastante na marcação, ajudo bastante a equipa. Vim aqui para somar e sei que vai dar tudo certo. Quero ajudar ao fazer muitos golos e a ganhar títulos", disse.

Evanilson revelou que esteve nervoso durante a viagem para Portugal e que pensou muito na altura em que jogar na Liga dos Campeões.

"Estou muito ansioso, nem dormi direito no voo a pensar em treinar e na Liga dos Campeões, que é o sonho de qualquer jogador. Vamos em busca do título", concluiu.