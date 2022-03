No Estádio do Dragão, o FC Porto adiantou-se no marcador aos 45 minutos, com um golo de grande penalidade do iraniano Mehdi Taremi, e ampliou a vantagem pelo brasileiro Galeno (73), Fábio Vieira (76) e Francisco Conceição (79), num jogo em que o Tondela terminou com 10, devido a expulsão do espanhol Manu Hernando, aos 66.

Com este triunfo, o líder FC Porto tem agora nove pontos de vantagem sobre o Sporting, que apenas joga segunda-feira frente ao Moreirense, e 12 em relação ao Benfica, que empatou (1-1) com o Vizela, enquanto o Tondela não vence há seis jogos no campeonato e é 16.º, com 21.